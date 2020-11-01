بمناسبة يومهم الأفريقي وزير الرياضة يبعث برسالة إلى شباب القارة

وجه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الشباب الأفريقي بعدة لغات وهي "العربية، الإنجليزية، الفرنسية والسواحيلية" داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث عبر عن بالغ سعادته بالدبلوماسية الشبابية النشطة فى القارة السمراء، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة "يوم الشباب الأفريقي"، والذي يحتفل به الشباب الأفريقي في الأول من نوفمبر من كل عام منذ إقرار ميثاق الشباب الأفريقي ٢٠٠٦.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن القيادة السياسية في مصر بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهتم بدعم وتأهيل الشباب الأفريقي من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر، إضافة إلى المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.

وقدم أشرف صبحى كشف حساب لشباب القارة الأفريقية، ليؤكد على إصرار القيادة الاتجاه جنوبًا وإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء القارة الواحدة ليس فقط بالخطب الرنانة ولكن بالعمل الحقيقي على أرض الواقع، وأيضًا إعلاء لقيمة التعاون (جنوب جنوب)، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، قامت بتنفيذ خلال الفترة الماضية عشرات الأنشطة الشبابية القارية؛ دعمًا لمبادرة الاتحاد الأفريقي "تأهيل مليون شاب وفتاة بحلول عام ٢٠٢١ والمعروفة ب 1Mby2021، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام ٢٠١٩، يأتى في مقدمتها إعلان السيد الرئيس خلال منتدى شباب العالم "أسوان

عاصمة الشباب الأفريقي".

واستضافت مصر العديد من البطولات والفعاليات خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩، أبرزها (بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار والتي استضافتها مصر بعد غياب حوالي ١٣ عامًا وبمشاركة ٢٤ منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بافتتاح أسطوري يليق بتاريخ أفريقيا / بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بمشاركة ٨ منتخبات أفريقية متأهلة للبطولة / البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المكفوفين)، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم العديد من البرامج خلال عام ٢٠٢٠ أبرزها (دورة الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي / الملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من ١٥٠٠ شاب أفريقي وعربي / ملتقى الشباب الأفريقي حول المواطنة والتنمية بمشاركة ٢٠ دولة أفريقية / منحة ناصر للقيادة الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة من ٤٣ دولة أفريقية / برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي العاشر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة من ٥٤ دولة أفريقية وهو أكبر برنامج تطوعي في القارة / مسابقة أوسكار الإبداع الأفريقي / استضافة حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام ٢٠١٩ في

Advertisements

مدينة الغردقة / إطلاق أول رحلة سياحية ثقافية نهرية لشباب أفريقيا انطلقت من القاهرة وحتى مدينتي الأقصر وأسوان لتكريس مفهوم التعاون بين أبناء دول حوض النيل/ استضافة بطولة كأس العالم للغطس: وتعد مصر أول دولة في تاريخ أفريقيا تستضيف بطولة العالم للغطس / استضافة بطولة كأس العالم للإسكواش: وتستمر مصر في استضافة البطولة حتى عام ٢٠٢٢.

وعلى مستوى الأحداث القارية والدولية، هنأ صبحي شباب مصر ممثلي أفريقيا في المحافل الدولية الرياضية بفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في التاريخ كأول فريق أفريقي يحصد البطولة/ فوز منتخب مصر للبولينج بالمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا / تحطيم شباب مصر الرقم القياسي بدورة الألعاب الأفريقية برصيد ٢٧٣ ميدالية مقابل ٢١٧ ميدالية في ٢٠١٥ / حصول منتخب مصر ممثل أفريقيا للكرة الطائرة تحت ١٩ سنة رابع العالم ٢٠١٩.

نوّه صبحي إلى أن الحكومة المصرية بكل قطاعتها ومؤسساتها تعمل على قدم وساق من أجل خدمة شباب أفريقيا وتحقيق التعاون الأفريقي فى مختلف التخصصات والمجالات.

وفي ختام كلمته نوّه صبحي إلى استعداد وزارة الشباب والرياضة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأفريقية كما أكد على دور مكتب الشباب الأفريقي كوحدة متخصصة بالوزارة بالشؤون الأفريقية ومن المقرر تنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة بعد النجاح الكبير للدفعة الأولى.

يذكر أن القارة الأفريقية تحتفل في الأول من نوفمبر من كل عام، منذ العام 2006، بـ "يوم الشباب الأفريقي". منذ أن تم اعتماد ميثاق الشباب الأفريقي بقمة بانجول في عام 2006، وتأتي أهمية يوم الشباب الأفريقي لتذكير صانع القرار دائمًَا بحقوق ودور الشباب ومساهمته في التغيير الاجتماعى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى جميع أنحاء المجتمع الأفريقي، إضافة إلى توجيه طاقة الشباب المثالية لتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.