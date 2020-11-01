إبراهيموفيتش يقود تشكيل ميلان أمام أودينيزي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي أي سي ميلان عن التشكيل الرسمي لمواجهة أودينيزي، ضمن منافسات الجولة السادسة، من عمر بطولة وجاء تشكيل ميلان كالتالي: ضمن منافسات الجولة السادسة، من عمر بطولة الدوري الإيطالي حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: هيرنانديز - رومانيولي - سيمون - كالابريا

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - لياو - سالماكرز - كالهانجولو

الهجوم: إبراهيموفيتش.



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