حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع عمر السومة

كشف الإعلامي السعودي محمد الجليحي عن حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، بانتقال عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة، إلى نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.
أكد الجليحي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم مع الإعلامية مي حلمي أنالسومة مستمر مع نادي أهلي جدة وأنه لن يرحل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي.
وتابع أن شائعات رحيل السومة ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن اللاعب يضغط علىإدارة النادي وغاضب في نفس الوقت من السياسية التي تتبعها إدارة عبدالإله مؤمنة والتي جعلت الفريق يغيب عن البطولات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف السومة، مستمر في الأهلي ولن ينتقل للهلال بسبب وجود المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز والذي يسير بشكل رائع مع الهلال وكان أحد أسباب التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.
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