كواليس رحيل أحمد كشري عن نادي أسوان

أكد أحمد كشري، المدير الفني السابق لنادي أسوان، على احترامه الشديد لمسؤولي النادي رغم الرحيل عن تدريب الفريق بعد تحقيق نتائج ممتازة وانقاذ الفريق منالسقوط إلى دوري القسم الثاني.
تابع كشري خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكم" مع الإعلامية مي حلمي أن اختلاف فيوجهات النظر وتدخل بعض الأشخاص الغير معلومين له تسبب في رحيله عن نادي أسوان، بالرغم من نتائجه الجيدة.
وأضاف كشري أنه لا يزال يدرس العروض المقدمة له خلال الفترة القادمة لاختيار أفضلها خلال الفترة القادمة.
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