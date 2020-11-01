حقيقة مفاوضات الزمالك مع النجم النيجيري أحمد موسى

كشف الإعلامي السعودي، محمد الجليحي، عن مستقبل نجم نادي النصر السابق أحمد موسى، الذي تم إنهاء تعاقده مع الفريق خلال الموسم الحالي.
قال الجليحي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الحكم مع الإعلامية ميحلمي، إن موسى لم يرحل عن صفوف نادي النصر وهو لا يمتلك عرضًا، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض جيد.
وأضاف، أن هناك بالفعل عروضًا كثيرة للاعب خلال الفترة الحالية، منها عروض مصرية وليست من الزمالك فقط.
واختتم، أن رحيل موسى رسم علامات استفهام كبيرة بسبب المقابل المالي الكبير الذي جاء به من ليستر سيتي، ورحيله من دون مقابل بعد فسخ تعاقده مع الفريق.
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