ديبالا يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام سبيزيا بالدوري الإيطالي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق سبيزيا مساء اليوم الأحد على ستاد دينو مانوتزي ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.
موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا:
تنطلق مباراة يوفنتوس وسبيزيا في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبيزيا:
تذاع مباراة يوفنتوس وسبيزيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 4 المشفرة بتعليق رؤوف خليف.
يدخل يوفنتوس المباراة وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سبيزيا المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.
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