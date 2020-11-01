الامارات | بالصور: ميسي "الغاضب" يسدد الكرة نحو الحكم في مشهد غريب!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: ميسي "الغاضب" يسدد الكرة نحو الحكم في مشهد غريب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي من البطاقة الحمراء خلال مباراة الفريق الكاتالوني مع ألافيس (1-1) في الجولة الثامنة من "الليغا"، بعد سلوكه الغاضب من القرارات التحكيمية.

وكان الحكم أليخاندرو هيرنانديز قد وجه البطاقة الصفراء لميسي في الشوط الأول بعدما تعمد الأخير تسديد الكرة نحوه وعلامات الغضب مسيطرة على وجهه، الأمر الذي أثار حفيظة جماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن "البرغوث" نجا من البطاقة الحمراء.

وواصل برشلونة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني ليضيف تعادله أمام ألافيس 1-1، إلى التعادل مع اشبيلية بالنتيجة نفسها، والخسارة أمام خيتافي صفر-1، والسقوط المدوي امام ريال مدريد 1-3.

وشهدت مباراة برشلونة وألافيس حالات تحكيمية مثيرة للجدل خصوصاً في الشوط الأول عندما تعرض الهولندي فرينكي دي يونغ للإعاقة داخل منطقة جزاء ألافيس لكن الحكم لم يحتسب أي خطأ، فاعترض لاعبو برشلونة بشدة واحتقن قائد الفريق ميسي غضباً.

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من جهته، قال الخبير التحكيمي لصحيفة "أس" الإسبانية إيتورالدي جونزاليس إن "ركلة جزاء برشلونة صحيحة.. إذا احتسبها فلن يحدث شيء"، أما عن بطاقة ميسي فقال: "كان يمكن أن يحصل على بطاقة حمراء إذا اعتبر حكم المباراة أن ميسي تعمد تسديد الكرة فيه".

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