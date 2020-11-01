الامارات | المسابقات الرياضية مستمرة في إنجلترا رغم إعادة فرض الإغلاق التام

شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات الرياضية مستمرة في إنجلترا رغم إعادة فرض الإغلاق التام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة أوليفر دودن السبت أن مسابقات "النخبة" الرياضية ستواصل منافساتها في الأسابيع المقبلة في إنجلترا، على الرغم من قرار إعادة فرض الإغلاق التام لمدة شهر من قبل الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس "كوفيد-19 " والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس المقبل.

وكتب الوزير البريطاني على حسابه في تويتر "سيتم الترخيص بالتنقلات نحو مقر العمل. وهذا يشمل (دون أن يكون ذلك شاملًا) رياضة النخبة التي تجري خلف أبواب مغلقة".

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وسيستفيد الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي بسبب الوباء، من الإعفاء الذي تطرق إليه دودن والأمر ذاته بالنسبة لبعض سباقات الخيل وكرة المضرب والركبي.

وتحتضن لندن بطولة الماسترز الختامية التي تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العام، في الفترة بين 15 و22 نوفمبر الحالي.

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