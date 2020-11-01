شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة قبل بدء جلسة قضية عزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لحضور الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

فيما شدد قوات الأمن من تواجدها داخل وخارج محيط محلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية في 4 أكتوبر الجاري ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.