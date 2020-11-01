انطلاق بطولة كرة الطائرة لأندية وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انطلقت اليوم منافسات بطولة الكرة الطائرة لأندية وادي حضرموت 2020م ، والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة باشراف مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء.



ويشارك في البطولة تسعة أندية تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ، تضم المجموعة الاولى شباب القطن، البرق بتريم ، وحدة تريم، فيما تضم المجموعة الثانية هلال السويري، شباب الهجرين ، اتفاق الحوطة ، والمجموعة الثالثة سيئون وريبون حريضة واتحاد سيئون.

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وجرت مباراة الافتتاح بين فريقي شباب القطن والبرق بتريم ضمن المجموعة الاولى، وانتهت بفوز فريق شباب القطن بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت النتيجة على النحو الاتي : الشوط الأول 25/ 8 والشوط الثاني 25/ 16، والشوط الثالث 25/ 11.

وستقام غدا المباراة الأولى للمجموعة الثانية بين فريقي اتفاق الحوطة وشباب الهجرين على ملعب سيئون.