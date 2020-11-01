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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق بطولة كرة الطائرة لأندية وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
انطلقت اليوم منافسات بطولة الكرة الطائرة لأندية وادي حضرموت 2020م ، والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة باشراف مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء.
ويشارك في البطولة تسعة أندية تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ، تضم المجموعة الاولى شباب القطن، البرق بتريم ، وحدة تريم، فيما تضم المجموعة الثانية هلال السويري، شباب الهجرين ، اتفاق الحوطة ، والمجموعة الثالثة سيئون وريبون حريضة واتحاد سيئون.
وجرت مباراة الافتتاح بين فريقي شباب القطن والبرق بتريم ضمن المجموعة الاولى، وانتهت بفوز فريق شباب القطن بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت النتيجة على النحو الاتي : الشوط الأول 25/ 8 والشوط الثاني 25/ 16، والشوط الثالث 25/ 11.
وستقام غدا المباراة الأولى للمجموعة الثانية بين فريقي اتفاق الحوطة وشباب الهجرين على ملعب سيئون.
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