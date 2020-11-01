شكرا لقرائتكم نور الشربينى تستعيد صدارة التصنيف العالمى للإسكواش بعد 23 شهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر نوفمبر، حيث استعادت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف لأول مرة منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهراً متتالياً وذلك عقب تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش، التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

فيما تراجعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس متخلية عن مركزها الرابع للفرنسية كاميل سيرم.

كما تقدمت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

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وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.



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وتحتفل البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، اليوم بعيد ميلادها الـ25، حيث ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.