شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز استقبالاً حافلاً للرجاء قبل موقعة حسم بطاقة النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استقبالاً طيبا لبعثة الرجاء المغربى، التي ستصل إلى القاهرة، غداً، الإثنين، استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريقان، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الاستقبال الحافل الذى استقبل به مسئولي الرجاء، بعثة الفريق الأبيض بالمغرب على هامش الزمالك مباراة الذهاب التي جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، والتي فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب.

فيما يواصل الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو، تحضيراته المختلفة لمواجهة الحسم أمام الرجاء، ومن المقرر أن يخضع الزمالك، غدا الإثنين المقبل، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد ١٩ "كورونا"، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين القادم، بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران علي ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى.

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وتأكد لحاق محمود علاء، مدافع الزمالك، بالمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، بعد تغيبه عن الفريق فى مباراة الذهاب بسبب الإصابة التى لحقت به فى الرباط الخارجي للركبة، ويبدأ اللاعب خلال الفترة الحالية المشاركة بالمران كاملاً بعد تأهيله من أجل تجهيزه لقيادة خط الدفاع فى اللقاء المقبل أمام الفريق المغربى، بعدما خضع اللاعب لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق لجهوده كونه من العناصر الأساسية للفريق التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.

ويستعيد الزمالك أيضا جهود ظهيره الأيمن حازم إمام، الذى غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وبذلك سيؤمن الأبيض دفاعه بعودته فى ظل الخبرات التى يمتلكها اللاعب، بعدما اعتمد الجهاز الفنى فى لقاء الذهاب على جهود الصاعد أحمد عيد، ناشئ الفريق الأبيض، فى تلك الجبهة، خاصة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتجديد عقد حازم إمام حتى عام 2022، لتغلق بذلك ملف بقائه من أجل التركيز الشديد فى المنافسات المتبقية بدورى أبطال إفريقيا.