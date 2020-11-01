شكرا لقرائتكم موسيماني يرفض الاستعجال في حسم مصير صالح جمعة ويُشيد بإصراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باصرار صالح جمعة واجتهاده في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على أدائه أمام فريق طلائع الجيش أمس رغم مشاركته في جزء صغير من المباراة ، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب.

ووعد موسيماني صالح جمعة بعدم التسرع في الحكم عليه خاصة فيما يتعلق بمصيره سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو رحيله، مؤكداً أنه يثق في امكانياته الفنية ولكنه يحتاج لعمل كثير لاستعادة فورمته البدنية والتي ستساعده على اخراج كل ما في عقله داخل المستطيل الأخضر.

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وأوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح في وقت سابق بإعارة صالح جمعة صانع خاصة في ظل عدم مشاركته بانتظام طوال الموسم الجاري سواء مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، ومن بعده مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بسبب عدم وصول اللاعب للفورمة البدنية والفنية المطلوبة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن فرصة صالح جمعة في المشاركة ستزداد صعوبة في الموسم الجديد، في ظل ارتفاع مستوى محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي، فضلاً عن اتخاذ قرار بعودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري، وكذلك عودة محمد شريف الذي يُجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، فضلاً عن وجود نيه في التعاقد مع مهاجم أجنبي يُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم.

وطلبت لجنة التخطيط من موسيماني حسم مصير صالح جمعة خاصة وأن للأخير الرأي النهائي في ملف الإبقاء عليه من عدمه، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، ويسعى مسولو النادي لحسم هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب منها للنادي واللاعب ولكن في حالة استقرار موسمياني على رحيله.