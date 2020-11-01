شكرا لقرائتكم محمد صلاح يحذر الزمالك من طريقة لعب الرجاء المغربى ويؤكد: هنصعد للنهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صلاح نجم الزمالك الاسبق أن الفارس الابيض قادر على عبور موقعة الرجاء المغربى والصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى ، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لازم لاعيبة الزمالك يركزوا لان الرجاء هيلعب على التقفيل وخطف أى كرة يسجل منها هدف ويربك حسابات الزمالك "

ويضيف محمد صلاح :"عندنا ازمة دفاعية بسبب الاصابات ولكن الزمالك لازم يسجل مبكراً واللاعيبة تكون عارفة أن المباراة سوف تنتهى مع صافرة الحكم ولاترتكن لنتيجة مباراة الذهاب لانها سهلة التعويض فى لغة الكرة "

وتابع نجم الزمالك الاسبق :" الزمالك يستطيع تخطى عقبة الرجاء لان الشخصية بتفرق وشخصية فريق الزمالك أقوى من الرجاء فقط ينقص الفريق التوفيق والتركيز من أول دقيقة حتى صافرة الحكم".

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ويخضع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل ، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد ١٩ "كورونا"،وذلك طبقا للبروتوكول المتبع ، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين القادم، بأحد الفنادق بالقاهرة ، وذلك عقب خوضه المران علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي،ويخوض الزمالك مرانه الختامي قبل المباراة، يوم الثلاثاء علي استاد القاهرة، والذي يستضيف اللقاء أمام الرجاء، والمقرر له الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران اليوم بملعب النادي، وحرص لاعبو الزمالك علي التقاط الصور مع "آسر" الذي يعشق كرة القدم .

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصة تأهيلية وذلك علي هامش المران وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم ، يؤديها من أجل وصوله إلي الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

كما واصل محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بلقاء الإسماعيلي الاخير بالدوري الممتاز.