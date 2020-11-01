شكرا لقرائتكم ايمن يونس يطالب بفتح تحقيق فى أزمة محمد فضل مع كهربا ويؤكد:الصغير غلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بضرورة فتح تحقيق عاجل فى أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى لإيضاح الطرف المخطىء فى الازمة ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" موقف كهربا ومحمد فضل غير مقبول على الاطلاق..لازم يكون فى تحقيق عاجل فى هذه الازمة حتى نعرف مين الغلطان ، بلاش فتاوى كتير فى الازمة"

وتابع أيمن يونس :"احنا اتربينا على الاصول وعلى احترام الصغير للكبير ، محمد فضل مسئول فى اتحاد الكرة ووممثل من الجبلاية لتسليم الاهلى درع الدوري ، كان لازم كهربا لايدخل فى نقاش معاه ، يقول حاضر وطيب ويبعد ، انما مين زق الاول ومين رد على التانى دا أمر غير مقبول خالص ، ايه التفاهة دى ، اللاعب لازم يكون مرن ويرحب بضيفه ويتعامل بأسلوب كويس ، محمد فضل الاكبر سناً ومقاماً وكان لازم يتعامل معاه كهربا بأسلوب أفضل"

وعن مواجهة الزمالك والرجاء قال أيمن يونس :" التأجيل ليس فى صالح الرجاء فقط إنما أيضاً فى صالح الزمالك لتجهيز المصابين ، ومش حقيقى اننا حسمنا التأهل للمباراة النهائية ، حتى لو الزمالك كسب هناك مازال هناك 90 دقيقة أخرى ، والرجاء بيحول المباراة لصراع بدنى مع اسلوب لعب شمال افريقيا بإضاعة الوقت ، فلازم نحسم بدرى ، ولو الرجاء كامل بدون اصابات يبقى الزمالك الافضل".

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من ناحية أخرى، قرر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا لاعب النادى الأهلي للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما أثناء تسليم درع الدورى للنادي الأهلي عقب مباراته الأخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين.

كما يناقش حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبي الأهلي فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده.

وشهدت مراسم تسليم درع الدوري مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب في المنطقة المخصصة لمسؤولي الجبلاية والأهلي ، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد في منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين .

ويلتقي منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات أمم أفريقيا.