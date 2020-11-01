شكرا لقرائتكم زى النهاردةمنذ 6 سنوات.. متعب يسجل أول هاتريك أهلاوى فى شباك ألعاب دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر لعام 2014 ، سجل عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أول هاتريك له مع المارد الأحمر،وجاء الهاتريك لينقذ الأهلي من فخ ألعاب دمنهور الذي أوصل المباراة لنتيجة 2-2، ثم جاء متعب وفك شفرة ضيوف الشياطين الحمر وفاز لفريقه 4-2.

وفى 22 ديسمبر 2016 سجل عماد متعب الهاتريك الثانى والأخير له مع الاهلى وكان بكأس مصر حينما سجل ثلاثة أهداف في شباك الألومنيوم في اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بستة أهداف دون رد بدور الـ 32 للبطولة.

وسجل في المقابل، عماد متعب، من قبل 4 أهداف مع المنتخب الوطني الأول، في شباك السودان سنة 2007، وقدم واحدة من أفضل مبارياته.

كما سجل، عماد متعب، هاتريك كذلك مع المنتخب الوطني الأول في شباك نظيره المنتخب الأنجولي، حيث كانت المباراة ودية عام 2008.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

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وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".