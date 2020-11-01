شكرا لقرائتكم أيمن يونس يتحدث عن جدعنة زوجة مؤمن زكريا ويؤكد :الأهلى بيلعب بمزاج مع موسيمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن بطولة الدوري هى بطولة الاصرار والكفاح وأن تتويج الاهلى بها تتويج مستحق ، وقال ايمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"مبروك للأهلى وجمهوره..مبروك للأسطورة محمود الخطيب هدية عيد ميلاده التتويج بالدوري ..مبروك لمجلس ادارة الاهلى وجهازه الفنى ..بطولة مستحقة"

ويضيف أيمن يونس :" بطولة الدوري هى بطولة الاصرار والكفاح وليس مجرد فوز بكام مباراة تصبح بطلا ، فهى بطولة طويلة تفرز بطل حقيقى والاهلى يستحق والجميل أنه أنهى مشواره بشكل جميل بثلاثة رائعة ، بس مستغرب معقولة فى كيميا فريق تنسجم مع مدرب بشكل سريع كدا زى اللى حصل بين الاهلى وموسيمانى"

وتابع أيمن يونس :"الاهلى مع موسيمانى بيلعب بمزاج ، فايلر كان خيال انما موسيمانى واقع ، الناس كانت بتقارن فايلر بجوزيه بشكل مبكر للغاية ، وجاء موسيمانى ليقدم كرة ممتعة ولديه كيميا رائعة مع الفريق فى وقت قليل ولديه شخصية وحضور مميز"

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ويضيف نجم الزمالك الاسبق :"أجمل لقطة فى مباراة التتويج كانت من نصيب مؤمن زكريا وزوجته تلك المرأة المصرية الجميلة المحترمة القوية لأخر لحظة ، تقف بجوار زوجها فى أحلك الظروف ، مؤمن زكريا نفسه درس للكل أن الصحة فى لحظة بتضيع ، درس لاى حد يفكر أنه كل حاجة ففى ثوانى الامر يتغير".

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدف.