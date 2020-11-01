شكرا لقرائتكم توصيات برحيل 15 لاعبا.. ريكاردو يجهز لمذبحة فى صفوف الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى قدم تقريره الفني عن الموسم الماضى والذى شهد توصية من المدرب البرازيلي لمجلس إدارة القلعة الصفراء بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق الأصفر قبل إنطلاق الموسم الجديد ، ويأتي على رأس الأسماء التي طلب ريكاردو رحيلها عن الدراويش محمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم مشيراً إلى ضرورة خروجهم من القلعة الصفراء حتى لو على سبيل الإعارة لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين أخرين بعد أن إستنفذ هؤلاء اللاعبين كل الفرص التي أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى بحسب وصفه.

ورحب ريكاردو بإستمرار سبعة ناشئين في صفوف الفريق الأصفر مؤكداً أنهم نواة المستقبل وأنه قادر على تطوير أداؤهم شريطة التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة يستطيعون انتشال الفريق من عثراته.

و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى التعاقد مع أربعة صفقات استعداداً للموسم الجديد كان أولها خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن ، كما أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

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كما صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الإنتقالات الحالية ، كما تم التعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا، صانع ألعاب نجران السعودى، بعدما نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه.

ومن جانبه ، أشاد سيد بازوكا، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بتعاقد الدراويش مع الأنجولى أرى بابل الذى كان هدفاً للأهلى والزمالك والتعاون السعودى فى وقت سابق، وقال بازوكا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "التعاقد مع أرى بابل صفقة مميزة وتثبت صحة وجهة نظرى، كلنا شوفنا مين اتعاقد مع بابل طبعا إبراهيم عثمان، وطالبته كتير أنه يبعد عن الوكلاء وأصحاب المصالح الخاصة ويدير بنفسه النادى ولما ظهر فى صفقة أرى بابل عرفت أنه بدأ يستجيب ويشتغل زى زمان".

وأضاف بازوكا، "إبراهيم عثمان لما بيركز مع الفريق بيعمل شغل كويس وبيتعاقد مع صفقات كويسة، كل جمهور الإسماعيلى فرح بالتعاقد مع أرى بابل لأنه صفقة كويسة مش مضروبة زى صفقات المخربين فى النادى".

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لازم إبراهيم عثمان يكمل ويتعاقد مع لاعبين مميزين عشان نكون فريق قوى يعيد هيبة الدراويش فى الكرة المصرية، وواثق أن إبراهيم عثمان ابن المعلم يقدر يعمل كدا".