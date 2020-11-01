شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى يوم الشباب الأفريقى: الوحدة الأفريقية تبدأ ببناء جيل مؤمن بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الشباب الأفريقى بعدة لغات هى "العربية، الإنجليزية، الفرنسية والسواحيلية"، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وعبر عن بالغ سعادته بالدبلوماسية الشبابية النشطة فى القارة السمراء، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة "يوم الشباب الأفريقي"، والذى يحتفل به الشباب الأفريقى فى الأول من نوفمبر من كل عام منذ إقرار ميثاق الشباب الافريقى 2006

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن القيادة السياسية فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بدعم وتأهيل الشباب الأفريقى من خلال المنح التأهيلية التى تقدمها مصر، بالإضافة إلى المنح الفنية المتخصصة التى تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم فى فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.

وقدم أشرف صبحى كشف حساب لشباب القارة الأفريقية، ليؤكد على إصرار القيادة الاتجاه جنوبا وإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء القارة الواحدة ليس فقط بالخطب الرنانه ولكن بالعمل الحقيقى على أرض الواقع وايضا إعلاء لقيمة التعاون (جنوب جنوب)، مشيراً الى أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، نفذت خلال الفترة الماضية عشرات الأنشطة الشبابية القارية دعما لمبادرة الاتحاد الأفريقى "تأهيل مليون شاب وفتاه بحلول عام 2021 والمعروفة ب 1Mby 2021، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال العام 2019، يأتى فى مقدمتها إعلان السيد الرئيس خلال منتدى شباب العالم "اسوان عاصمة الشباب الافريقي".

واستضافت مصر العديد من البطولات والفعاليات خلال 2019/ 2020، أبرزها (بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار والتى استضافتها مصر بعد غياب حوالى 13 عام وبمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بافتتاح اسطورى يليق بتاريخ افريقيا / بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة 8 منتخبات أفريقية متأهلة للبطولة / البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المكفوفين)، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم العديد البرامج خلال عام 2020 أبرزها (دورة الألعاب الأفريقية الأولى للاولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى / الملتقى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقى وعربى / ملتقى الشباب الإفريقى حول المواطنة والتنمية بمشاركة 20 دولة أفريقية / منحة ناصر للقيادة الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبمشاركة 120 شاب وفتاه من 43 دولة أفريقية / برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى العاشر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة 200 شاب وفتاة من54 دولة إفريقية وهو أكبر برنامج تطوعى فى القارة / مسابقة أوسكار الإبداع الافريقى / استضافة حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 فى مدينة الغردقة / إطلاق اول رحلة سياحية ثقافية نهرية لشباب أفريقيا انطلقت من القاهرة وحتى مدينتى الاقصر واسوان لتكريس مفهوم التعاون بين ابناء دول حوض النيل/ استضافة بطولة كأس العالم للغطس: وتعد مصر أول دولة فى تاريخ أفريقيا تستضيف بطولة العالم للغطس / استضافة بطولة كأس العالم للإسكواش: وتستمر مصر فى استضافة البطولة حتى عام 2022.

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وعلى مستوى الأحداث القارية والدولية هنأ صبحى شباب مصر ممثلى افريقيا فى المحافل الدولية الرياضية بفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة فى التاريخ كأول فريق افريقى يحصد البطولة/ فوز منتخب مصر للبولينج بالمركز الأول فى بطولة أمم أفريقيا/ تحطيم شباب مصر الرقم القياسى بدورة الألعاب الأفريقية برصيد 273 ميدالية مقابل 217 ميدالية فى 2015 / حصول منتخب مصر ممثل افريقيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة رابع العالم 2019 .

ونوة صبحى الى أن الحكومة المصرية بكل قطاعتها ومؤسساتها تعمل على قدم وساق من أجل خدمة شباب افريقيا وتحقيق التعاون الافريقى فى مختلف التخصصات والمجالات.

وفى ختام كلمته نوه صبحى إلى استعداد وزارة الشباب والرياضة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأفريقية كما أكد على دور مكتب الشباب الافريقى كوحدة متخصصة بالوزارة بالشئون الأفريقية ومن المقرر تنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة بعد النجاح الكبير للدفعة الأولي.

يذكر أن القارة الأفريقية تحتفل فى الاول من نوفمبر من كل عام، منذ العام 2006، بـ "يوم الشباب الأفريقي". منذ أن تم اعتماد ميثاق الشباب الأفريقى بقمة بانجول فى عام 2006، وتأتى أهمية يوم الشباب الافريقى لتذكير صانع القرار دائما بحقوق ودور الشباب ومساهمته فى التغيير الاجتماعى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى جميع انحاء المجتمع الأفريقي، إضافة الى توجيه طاقة الشباب المثالية لتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا.