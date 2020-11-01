شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يتحدث عن جدعنة زوجة مؤمن زكريا ويؤكد: أهلى موسيمانى بيلعب بمزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الدورى هى بطولة الإصرار والكفاح، وأن تتويج الأهلى بها مستحق، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبروك للأهلى وجمهوره.. بطولة مستحقة."

وأضاف أيمن يونس، "بطولة الدورى هى بطولة الاصرار والكفاح وليست مجرد فوز بكام مباراة تصبح بطلا، فهى بطولة طويلة تفرز بطلا حقيقيا والأهلى يستحق والجميل أنه أنهى مشواره بشكل جميل بثلاثة رائعة، بس مستغرب معقولة فى كيميا فريق تنسجم مع مدرب بشكل سريع كدا زى اللى حصل بين الاهلى وموسيمانى".

وتابع أيمن يونس، "الأهلى مع موسيمانى بيلعب بمزاج، فايلر كان خيال إنما موسيمانى واقع، الناس كانت بتقارن فايلر بجوزيه بشكل مبكر للغاية، وجاء موسيمانى ليقدم كرة ممتعة ولديه كيميا رائعة مع الفريق فى وقت قليل ولديه شخصية وحضور مميز"

Advertisements

وأضاف نجم الزمالك السابق، "أجمل لقطة فى مباراة التتويج كانت من نصيب مؤمن زكريا وزوجته، تلك المرأة المصرية الجميلة المحترمة القوية لآخر لحظة، تقف بجوار زوجها فى أحلك الظروف، مؤمن زكريا نفسه درس للكل أن الصحة فى لحظة بتضيع، درس لأى حد يفكر أنه كل حاجة ففى ثوانى الأمر يتغير".

وواصل الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدفا.