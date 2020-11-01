شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أندية الدورى الأكثر تهديفا.. الأهلى فى الصدارة وأسوان مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار، مساء أمس، على أطول مسابقة لبطولة الدورى الممتاز بعد فوز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى ليلة تألق العديد من نجوم القلعة الحمراء، على رأسهم محمود كهربا ووليد سليمان وجيرالدو، بالإضافة لظهور مؤمن زكريا فى المدرجات والذى سلم درع الدورى للاعبين داخل الملعب فى لافتة لاقت استحسان الجميع.

وبعد انتهاء مسابقة الدورى بحصول الأهلى على درع الدورى وهبوط الثلاثى طنطا وحرس الحدود ونادى مصر للقسم الثانى، هناك عدد من الظواهر نبدأها بترتيب الدورى من حيث الأكثر أهدافا:-

الأهلى

يحتل الأهلى المركز الأول بمسابقة الدورى من حيث الأكثر أهدافا حيث أحرز لاعبوه 74 هدفا ، ويعد وليد سليمان هداف المارد الأحمر فى الموسم الحالى برصيد 9 أهداف، بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى فى العديد من المباريات، إلا أنه ينجح فى وضع بصمته فى أى لقاء يشارك فيه حتى ولو لبضع دقائق.

بيراميدز

يأتى بيراميدز فى المركز الثانى من حيث الأكثر أهدافا برصيد 54 هدفا، وبالرغم من البداية الجيدة للفريق السماوى، إلا أنه خسر العديد من المباريات السهلة بمسابقة الدورى جعلته يتقهقر للمركز الثالث بجدول الترتيب

الزمالك

يحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 50 هدفا، ومر الفارس الأبيض بالعديد من الصعوبات فى الموسم الحالى، أبرزها كثرة تغيير المدربين والتى أدت لإهداء بطولة الدورى مبكرا للنادى الأهلى.

المقاولون

يأتى المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 45 هدفا بعد موسم أكثر من رائع شارك فيه ذئاب الجبل الذين نجحوا فى لفت الأنظار وتحقيق نتائج مبهرة مع مديرهم الفنى الطموح عماد النحاس وأدت لعودة الفريق من للمشاركة فى البطولات الأفريقية عن طريق الكونفيدرالية .

سموحه

احرز لاعبو سموحه 44 هدفا محتلين المركز الخامس بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق مع احمد سامى المدير الفنى للفريق الذى استطاع تحقيق نتائج جيدة حيث لم يخسر معه الفريق فى أى مباراة بالدورى منذ قدومه .

مصر المقاصة

بالرغم من احتلال مصر المقاصة المركز التاسع بعد نهاية الدورى ، إلا أنه يحل فى المركز السادس بجدول الترتيب من حيث أكثر الأندية تهديفا حيث احرز لاعبوه 40 هدفا بعد الطفرة التى قام بها إيهاب جلال عقب عودته لقيادة الفريق وقبل رحيله مرة اخرى .

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أسوان

يحل أسوان فى المركز السابع برصيد 39 هدفا بعد المفاجآت العديدة التى قام بها لاعبو الجنوب وتحقيق الانتصارات المتتالية، أبرزها الفوز على الزمالك باستاد القاهرة بهدف دون مقابل.

الإسماعيلى

يأتى الإسماعيلى فى المركز الثامن برصيد 38 هدفا بعد موسم يعد الأسوأ للدراويش على مر التاريخ خاصة وأنه منى بالخسارة فى 15 لقاء .

المصرى والاتحاد متساويان

يتساوى فريقا المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى فى المركز التاسع برصيد 36 هدفا فى المركز التاسع ، وقد نجح المصرى فى انهاء الموسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة بعد الطفرة الكبيرة التى حققها على ماهر منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدى ، بينما انهار الإتحاد السكندرى وتقهقر ترتيبه بعد البداية الطيبة مع طلعت يوسف ليرحل الأخير ويتعاقد مجلس الإدارة مع حسام حسن .

الإنتاج الحربى

يحل الإنتاج الحربى فى المركز الحادى عشر من حيث الاكثر أهدافا بعدما احرز لاعبوه 35 هدفا ، بعد الهزة التى حدثت للفريق فى الدور الثانى وتذبذب كبير فى النتائج .

إنبى

يأتى إنبى فى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة ، بالرغم من المستويات الجيدة التى قدمها الفريق تحت قيادة حلمى طولان على الرغم من عدم وجود لاعبين كبار بالفريق ، إلا أنهم نجحوا فى وضع أسمهم بين الكبار باحتلال المركز السابع بجدول الترتيب

طلائع الجيش والجونة ودجلة

يحتل الطلائع والجونة ودجلة المراكز الثالث عشر والرابع عشر والخامس بالتساوى بعدما احرز لاعبوهم 32 هدفا ولعل ذلك يؤكد على الموقف الذى وضع فيه لاعبو تلك الأندية أنفسهم فيه منذ بداية الموسم والبقاء بالمسابقة فى الأسابيع الأخيرة .

طنطا وحرس الحدود ونادى مصر

وحل الثلاثى الهابط حرس الحدود وطنطا ونادى مصر فى المراكز الاخيرة أيضا بعدما احرز لاعبو الفريق العسكرى 31 هدفا ، بينما احرز لاعبو طنطا 22 هدفا ، ونادى مصر 18 هدفا.