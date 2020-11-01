شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضاً من الاتحاد السكندرى لاستعارة أليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع الأهلى لضم السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الأحمر، بعد توصية الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بضرورة رحيله، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر خلال الفترة المقبلة.

ورفض مسئولو وادى دجلة ضم أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام للأهلي، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة اللاعب السنغالى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه، وأبدى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى رغبة فى التعاقد مع بادجي، مؤكداً أنه سيضيف لهجوم زعيم الثغر حال انضمامه نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية.

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أسدل فريق الأهلى الستار على موسمه الكروى (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الاهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الأهلى، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الأهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدورى.