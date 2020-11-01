شكرا لقرائتكم خبر عن غياب المسمار ووداع الجوكر وحضور مؤمن أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلى بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ليلة هنا وسرور" عاشها الأهلى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفنى واللاعبين أو الجماهير الحمراء، فى احتفالية تسليم البطل درع الدورى الممتاز واللقب الـ 42 فى تاريخه.

غياب المسمار

وشهد تسليم الأهلى درع الدورى عدة مشاهد لن تسقط من ذاكرة الجماهير الحمراء، منها غياب حسام عاشور كابتن الأهلى على مدار 16 عاما قضاها "المسمار" فى القلعة الحمراء، استطاع خلالها أن يحقق 36 لقبا، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، و12 بطولة دورى، و3 كأس مصر، بالإضافة إلى 10 بطولات سوبر، ولقب كونفدرالية وحيد، و5 بطولات سوبر أفريقى.

وانتهت علاقة حسام عاشور بالأهلي بطريقة سيئة، بعدما عرضت عليه إدارة النادى الحصول على امتيازات عديدة مع نهاية تعاقده، عبر تمديده لموسم واحد، ثم الحصول على فرصة العمل فى الكادر الفني أو الإدارى أو فى القناة، وفرصة للمعايشة التدريبية فى أحد الأندية الأوروبية، لكن كل ذلك انهار فى لحظة واحدة بسب خروج اللاعب وكشف الستار عما يدور فى الغرف المغلقة، لتنتهى علاقته بالأهلى ويغيب عاشور لأول مرة عن تتويج فريقه باللقب المحلى، بعدما وقع على عقود انتقاله لفريق الاتحاد السكندرى.

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ظهور مؤمن زكريا

كما شهد تتويج الأهلى بالدورى ظهور مؤمن زكريا فى الملعب وتسليمه الدرع للاعبين، بعد انتهاء مباراة طلائع الجيش والتى حسمها الأحمر بنتيجة 3 / 0، وحرص لاعبو الأهلى على التقاط صورة تذكارية مع درع الدورى خلال احتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

وداع الجوكر

ارتدى أحمد فتحي لاعب الأهلى القميص الأحمر للمرة الأخيرة، حيث سيرحل في الموسم المقبل لنادي بيراميدز، بعد إنهاء العلاقة بينه وبين ناديه لخلاف على المقابل المادى، وحاولت إدارة الأهلي تجديد تعاقد أحمد فتحى إلا أنهما لم يتفقا على القيمة المالية للتجديد، ليقرر "الجوكر" الرحيل عن «القلعة الحمراء» والانضمام إلى صفوف نادى بيراميدز، لكنه بقى مع الأحمر حتى نهاية الموسم.

ليلى السولية

حرص عمرو السولية لاعب الأهلى على اصطحاب ابنته ليلى إلى ملعب مباراة الأهلى و طلائع الجيش، وحضور احتفالية تتويج الأحمر بلقب الدورى، و ظهرت ليلى فى الملعب برفقة موسيمانى المدير الفنى بين شوطى المباراة، ونالت إعجاب الحضور كما تواجدت مع اللاعبين خلال التتويج.