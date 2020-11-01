الامارات | استقالة مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري المحلي موسم 2019-2020.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أن حسام الزناتي قدم تصوره الكامل للموسم الجديد 2020-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية الدوري الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي المصري قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

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ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري المصري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا سعادته بالتمكن من انهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.

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