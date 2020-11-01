شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حسام الزناتي من لجنة المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأوليمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية دون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل، مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال الزناتي إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري، كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من إنهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.