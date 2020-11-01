شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تكثف اللقاءات التثقيفية بمراكز الشباب للحث على المشاركة بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، في نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية تحت شعار" شارك كن إيجابي " ، بدأت مراكز الشباب بمحافظات المرحلة الثانية بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب علي المشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب.

وكتب علي اللافتات رسائل متنوعه أبرزها" إنزل شارك صوتك أمانة،بصوتك يبدأ التغيير شارك وتصنع مستقبلك،صوتك أمل جديد لبلدك إنزل شارك،إنزل وشارك وخليك إيجابي"

Advertisements

وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى المرحلة الثانية والمحافظات، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية يومي 8،7 نوفمبر الجاري فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وجدير بالذكر تستكمل الحملة القومية"شارك ...كن إيجابي" اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمراكز شباب المرحلة الثانية بمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدستوري وحضور عدد من الكيانات الشبابية بالمحافظات المشاركة في إنتخابات الغرفة الأولي للبرلمان .