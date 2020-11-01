شكرا لقرائتكم حسين الشحات يُجري اشعة جديدة لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري حسين الشحات جناح النادي الأهلي أشعة جديدة على العضلة الخلفية لتحديد موعد عودته للتدريبات بالتحديد خلال الفترة المقبلة، ووضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرضه لشد فيها خلال مران أحد تدريبات الفريق ، ليتم إعفاؤه من خوض التدريبات الجماعية خوفاً من تفاقم إصابته، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعودو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة ل قبل بدء الجرى.

ويرفض الجهاز الفنى بالأهلي المجازفة بحسين الشحات خاصة بعد تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى كان مقرراً لها يوم 6 نوفمبر المقبل ولا يوجد حتى الآن أى استحقاقات رسمية يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل تحديد موعد نهائي البطولة من قبل الكاف.

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أسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.