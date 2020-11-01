شكرا لقرائتكم فيفا يتغزل فى رقم الأهلى القياسى بعد الدورى 42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى وجماهيره، بعد التتويج بلقب الدورى المصرى للمرة الـ 42 فى تاريخه عقب انتهاء الموسم الكروى 2019 / 2020 أمس السبت. نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى " فيفا " على موقع تويتر تهنئة: " الأهلي بطل الدوري المصري 2019-2020 عن جدارة! .. اللقب 42 رقم قياسي .. 74 هدف أقوى هجوم .. 8 أهداف عليه أقوى دفاع .. 89 نقطة رقم قياسي جديد .. 28 فوز عادل رقمه القياسي لنفس الموسم. وواصل الأهلى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

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