شكرا لقرائتكم شوبير يؤكد إعجابه بموسيمانى وخوفه على الونش فى مباارة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن فايلر كان ليه دور كبير فى تتويج الأهلى بالدوري وعجبنى تصريحات موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالأمس وتأكيده أن فايلر صاحب الانجاز ، ولما تشوف جدول الدوري والفرق بين الأهلى وباقى الفرق تشعر أنك أمام انجاز كبير وفارق رهيب من النقاط والاهداف ، تفوق هجومى وصلابة دفاعية ومطبات صعبة تخطاها الفريق الاحمر فى أطول موسم بالكرة المصرية".

وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال شوبير: "محمد عبد الشافى لن يلحق المباراة ويتم تجهيزه للنهائى حال صعود الفريق الأبيض ، واتمنى الناس فى الزمالك ميستعجلوش على اشراك الونش فى مباراة الرجاء ويجهزوه للنهائى ويشركوا محمد عبد الغنى حتى لاتتفاقم اصابة الونش هذا ما اخشاه خاصة بعد تأكيدات عدم حاجة اللاعب لجراحة ، والرجاء هيوصل بكره واعتقد مع المسحة الأخيرة لن يكون بين صفوفه اى لاعب مصاب بكورونا ، خاصة أن المصابين حتى الان وعلى رأسهم حارس المرمى بدون اعراض مطلقاً ، نتمنى لهم اقامة سعيدة فى مصر ولكن التأهل من نصيب الزمالك".

Advertisements

ويضيف شوبير :"أحمد حجازى تألق فى اول مباريات مع اتحاد جدة واستطاع الجدار المصرى أن ينهى خطورة عمر السومة المهاجم الكبير".

وعن اختيارات حسام البدرى لقائمة الفراعنة من الاهلى قال شوبير :" البدرى استقر على ضم محمد الشناوى وايمن اشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وحسين الشحات ومروان محسن من الاهلى ولايزال موقف حمدى فتحى غير محسوم".

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.