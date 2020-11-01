شكرا لقرائتكم قمصان يكشف الفارق بين فايلر وموسيمانى فى تدريب الأهلى ودور أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى قمصان المدرب المساعد بالنادى الاهلى أن كيان القلعة الحمراء هو سر تفوق فايلر وموسيمانى مؤكداً أن خلطة النجاح توجد دائماً فى التتش ،وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بهنى جمهور الاهلى على أطول بطولة فى تاريخ الكرة المصرية ، ويجب الا نبخس حق فايلر فى هذا الانجاز ، بدءنا بشكل كويس مع فايلر وحصلنا هزة بعد كورونا زى أغلب فرق العالم ولكن رجعنا ونهينا بشكل كويس مع موسيمانى".

ويضيف سامى قمصان :" دفعنا فى أحمد فتحى فى مركز غير مركزه لاننا تدربنا طوال الاسبوع الماضى على طريقة معينة بعد قرارانا بإراحة الاساسين استعداداً لنهائى أفريقيا ولكن بعد قرار التأجيل لم نستطع تغيير الخطة وقررنا لعب المباراة دون تغيير وكالعادة تألق فتحى ولعب بروح قتالية مثل كل رحلته مع القلعة الحمراء حتى لحظة الختام".

وعن الفارق بين فايلر وموسيمانى قال سامى قمصان :" كل مدرب وليه طريقته فايلر عمل معانا مباريات مهمة وغير شكل الفرقة وحققنا انتصارات مهمة بأهداف كثيرة على بعض فرق الدوري وفوزنا على صن دوانز ووصل للدور قبل النهائى للبطولة الافريقية وجاء موسيمانى الذى يهتم كثيراً بالعوامل النفسية والحديث مع اللاعبين والأهم فهو مدرب يعرف قيمة الاهلى جيداً وقدمنا لقاءات ممتعة للجمهور سواء محلياً أو أفريقيا ولكن تبقى كلمة السر فى كيان الاهلى هو خلطة النجاح لاى مدرب ، منظومة لا تقبل سوى بالبطولات ولا تعرف سوى لغة الانتصارات ".

ويضيف قمصان :" منح الفرصة لبعض البدلاء والناشئين وعلى رأسهم محمد فخرى والعربى بدر وشادى رضوان ومن قبلهم مصطفى شوبير توجه جيد للغاية من موسيمانى ومهم فى هذا التوقيت من عمر المنافسات المحلية والافريقية" .

وأكمل سامى قمصان :"حصدت لقب الدوري خمسة مرات كلاعب وأثنين كمدرب مع الاهلى ، وحابب اشكر الدولة على قرار عودة مسابقة الدوري بعد ازمة كورونا ، كان قرار موفق للغاية وكانت ثماره الصعود لنهائى افريقيا ، اتذكر أن فايلر كان خايف جدا من الغاء الدوري خاصة ان الفريق تعب اوى هذا الموسم وبالامس أرسل لنا تهنئة على الفوز بالدوري "

Advertisements

وعن الفترة المقبلة قال سامى قمصان :" ديانج وبادجى واجاى من حقهم يسافروا يشوفوا أهلهم ، ومعلول وجيرالدو هيكونوا مع منتخبات بلادهم ، سيد عبد الحفيظ اجتمع مع اللاعبين المحترفين بحضور موسيمانى وقالهم لازم تكونوا ملتزمين بالاجراءات الاحترازية خوفاً من كورونا حتى نواصل الاستعداد بنجاح للمباراة النهائية لدوري الابطال ، حصلنا على اجازة يومين وسنجتمع بعدها لاتخاذ قرار بلعب مباريات ودية أو دخول معسكر لتجهيز اللاعبين غير الدوليين ، سنصل للقرار المناسب بإذن الله "

وعن المعارين قال سامى قمصان :"الملف كله فى يد موسيمانى ولكن ضيق الوقت وكثرة المباريات تسبب فى اعلان القرار النهائى وبنهاية الموسم سوف نعلن القرار النهائى فى هذا الشأن "

ويضيف سامى قمصان :" أفضل لعب مباراة بكأس مصر خاصة أنه متبقى 27 يوم على النهائى بدلا من لعب مباريات ودية "

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.