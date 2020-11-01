شكرا لقرائتكم محمد فضل لـ مؤمن زكريا: ربنا كرمك بزوجة أصيلة.. وفرحتك أحسن لقطة فى الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة رسالة لمؤمن زكريا نجم الاهلى بعد حضور احتفالية تتويج القلعة الحمراء بدرع الدوري ، وكتب فضل عبر حسابه على انستجرام :"احسن لقطة في الدنيا لفرحة مؤمن زكريا وهو مؤمن بقدره ربنا كرمه بزوجة صالحة واصيلة ...مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وربنا يشفيك يا حبيبي ويثبتكم علي هذا الابتلاء ويحفظ ابنك ويبارك لك في مراتك ويجعلكم قرة اعين بعض "

وقرر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا لاعب النادي الاهلي للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التي نشبت بينهما اثناء تسليم درع الدوري للنادي الاهلي عقب مباراته الاخيرة في المسابقة ، بداعي ان كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد في منطقة المسؤولين وليس اللاعبين .

ويناقش حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الجاري على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدوري للأهلي.وفضل حسام البدري تأخير إعلان قائمة لاعبي الاهلي في منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده.

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وشهدت مراسم تسليم درع الدوري مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب في المنطقة المخصصة لمسؤولي الجبلاية والأهلي ، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد في منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين .

ويلتقي منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات أمم أفريقيا.