شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يطلب استعارة بادجى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع الأهلي لضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر بعد توصية الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بضرورة رحيله، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الفترة المقبلة..

ورفض مسئولو وادى دجلة ضم أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام للأهلي، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة اللاعب السنغالي لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه، وأبدى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري رغبة في التعاقد مع بادجي، مؤكداً أنه سيضيف لهجوم زعيم الثغر حال انضمامه نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية.

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أسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت ، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.