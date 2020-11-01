شكرا لقرائتكم خبر عن شباب من مختلف المحافظات والانتماءات الكروية يدعمون مؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ عبدالله البسطاوي من البحيرة بفيديو لدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا، من خلال تقاعل الجماهير المصرية من جميع المحافظات ومحبي وداعمي الكابتن مومن زكريا بارتداء تيشيرتات جميع النوادى الرياضية المصرية بجميع المحافظات تعبيرا عن حبهم لزكريا ودعهم له فى رحلة علاجه وحرص جميع الشباب المشاركين بالفيديو على التسجيل والتصوير بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

وقال القارئ فى رسالته لليوم السابع عبر صفحتها الرسمية للتواصل مع القراء إن هذه الفكرة للقارئ محمد مجدى من الإسكندرية وجاءت دعما للكابتن مؤمن زكريا فى رحلة علاجه خاصة مع حالة الحب والتقدير الكبير التى يتمتع بها اللاعب بين جميع محبى و مشجى الرياضة المصرية.

Advertisements

وعبر النجم مؤمن زكريا عن سعادته الكبيرة، بالاستقبال الذى حظى به مع أسرته في مباراة تتويج الأهلي بدرع الدوري فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى و تسليمه درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش.

وتأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".