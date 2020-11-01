شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكثف اللقاءات التثقيفية بمراكز الشباب للحث على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لنشر الوعى والتثقيف السياسى لحث الشباب بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية تحت شعار" شارك كن إيجابى "، بدأت مراكز الشباب بمحافظات المرحلة الثانية تزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية فى إنتخابات مجلس النواب.

وكتب على اللافتات رسائل متنوعة، أبرزها "انزل شارك صوتك أمانة، بصوتك يبدأ التغيير شارك وتصنع مستقبلك، صوتك أمل جديد لبلدك انزل شارك، انزل وشارك وخليك إيجابي".

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وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى المرحلة الثانية والمحافظات، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية يومى 8،7 نوفمبر الجارى فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

جدير بالذكر تستكمل الحملة القومية"شارك ...كن إيجابي" اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمراكز شباب المرحلة الثانية بمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين فى القانون الدستورى وحضور عدد من الكيانات الشبابية بالمحافظات المشاركة فى إنتخابات الغرفة الأولى للبرلمان .