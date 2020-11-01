شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تحتفل بعيد ميلادها الـ25 تزامنا مع استعادة صدارة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، اليوم بعيد ميلادها الـ25، حيث ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

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وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.

أصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم وذلك فى مايو 2014. تسلقت نور الشربينى بخطوات ثابتة التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثانى فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف فى مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.

وفى ديسمبر 2018 تراجعت نور الشربينى إلى التصنيف الثانى لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، وبقيت في هذا المركز حتى أكتوبر الماضى بسبب عدم انتظام مشاركتها في البطولات نتيجة اصابتها في الركبة، إلا أنها استعادت الصدارة بعد التتويج ببطولة مصر الدولية التى أقيمت مؤخرا تحت سفح الأهرامات، ومن المقرر أن تعلن رابطة محترفى الاسكواش عن صدارة الشربينى اليوم.