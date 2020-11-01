شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يُجرى أشعة جديدة لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى حسين الشحات، جناح النادى الأهلى، أشعة جديدة على العضلة الخلفية لتحديد موعد عودته للتدريبات بالتحديد خلال الفترة المقبلة، ووضع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرضه لشد فيها خلال مران أحد تدريبات الفريق، ليتم إعفاؤه من خوض التدريبات الجماعية خوفاً من تفاقم إصابته، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعودو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة ل قبل بدء الجرى.

ويرفض الجهاز الفنى بالأهلى المجازفة بحسين الشحات خاصة بعد تأجيل المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كان مقرراً لها يوم 6 نوفمبر المقبل ولا يوجد حتى الآن أى استحقاقات رسمية يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل تحديد موعد نهائى البطولة من قبل الكاف.

أسدل فريق الأهلى الستار على موسمه الكروى (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الاهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الأهلى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدورى.