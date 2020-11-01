شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يشيد بتصريحات موسيمانى حول فايلر ويؤكد: فارق النقاط دليل على الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن فايلر كان ليه دور كبير فى تتويج الأهلى بالدورى، مبدياً إعجابه بتصريحات موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالأمس وتأكيده أن فايلر صاحب الإنجاز، موضحا أنه عندما تشاهد جدول الدورى والفارق بين الأهلى وباقى الفرق تشعر أنك أمام إنجاز كبير وفارق رهيب من النقاط والأهداف، وتفوق هجومى وصلابة دفاعية ومطبات صعبة تخطاها المارد الأحمر فى أطول موسم بالكرة المصرية.

وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال شوبير، "محمد عبد الشافى لن يلحق المباراة ويتم تجهيزه للنهائى حال صعود الفريق الأبيض، وأتمنى فى الزمالك ميستعجلوش على إشراك الونش فى مباراة الرجاء وتجهيزه للنهائى وإشراك محمد عبد الغنى حتى لا تتفاقم إصابة الونش، خاصة بعد تأكيدات عدم حاجة اللاعب لجراحة"، مشيرا إلى أن الرجاء سيصل غدا، ومع المسحة الأخيرة لن يكون بين صفوفه أى لاعب مصاب بكورونا، خاصة أن المصابين حتى الآن وعلى رأسهم حارس المرمى دون أعراض مطلقاً، نتمنى لهم إقامة سعيدة فى مصر ولكن التأهل من نصيب الزمالك".

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وتابع شوبير، "أحمد حجازى تألق فى أول مباريات مع اتحاد جدة واستطاع الجدار المصرى أن ينهى خطورة عمر السومة المهاجم الكبير ."

وعن اختيارات حسام البدرى لقائمة الفراعنة من الأهلى قال شوبير، "البدرى استقر على ضم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وحسين الشحات ومروان محسن من الأهلى، ولا يزال موقف حمدى فتحى غير محسوم".

وواصل الأهلى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.