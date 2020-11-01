شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطالب الإسماعيلى برحيل 15 لاعباً بقيادة شيلونجو وحمدى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قدم تقريره الفنى عن الموسم الماضى وشهد توصية لمجلس إدارة النادى بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسهم محمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم، مشيراً إلى ضرورة خروج هؤلاء اللاعبين، حتى لو على سبيل الإعارة، لإفساح المجال للتعاقد مع آخرين بعدما استنفدوا كل الفرص التى أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى، بحسب وصفه.

ورحب ريكاردو باستمرار سبعة ناشئين فى صفوف الفريق الأصفر، مؤكداً أنهم نواة المستقبل، وأنه قادر على تطوير أدائهم شريطة التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة يستطيعون انتشال الفريق من عثراته.

و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى التعاقد مع أربعة صفقات استعداداً للموسم الجديد كان أولها خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

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كما صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامى للإسماعيلى بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الإنتقالات الحالية، كما تم التعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا، صانع ألعاب نجران السعودى، بعدما نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه.

ومن جانبه، أشاد سيد بازوكا، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بتعاقد الدراويش مع الأنجولى أرى بابل الذى كان هدفاً للأهلى والزمالك والتعاون السعودى فى وقت سابق، وقال بازوكا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "التعاقد مع أرى بابل صفقة مميزة وتثبت صحة وجهة نظرى، كلنا شوفنا مين اتعاقد مع بابل طبعا إبراهيم عثمان، وطالبته كتير أنه يبعد عن الوكلاء وأصحاب المصالح الخاصة ويدير بنفسه النادى ولما ظهر فى صفقة أرى بابل عرفت أنه بدأ يستجيب ويشتغل زى زمان".

وأضاف بازوكا، "إبراهيم عثمان لما بيركز مع الفريق بيعمل شغل كويس وبيتعاقد مع صفقات كويسة، كل جمهور الإسماعيلى فرح بالتعاقد مع أرى بابل لأنه صفقة كويسة مش مضروبة زى صفقات المخربين فى النادى".

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لازم إبراهيم عثمان يكمل ويتعاقد مع لاعبين مميزين عشان نكون فريق قوى يعيد هيبة الدراويش فى الكرة المصرية، وواثق أن إبراهيم عثمان ابن المعلم يقدر يعمل كدا".