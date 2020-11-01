شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حسام الزناتى من اتحاد الكرة ويقدم تصورا كاملا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبى أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية دون لاعبى المنتخب الأولمبى، وذلك فى ظل رغبة معظم الأندية فى إقامة الدورى بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التى تقدم بها حسام الزناتى الاحتمالات كافة التى من الممكن أن تواجهها المسابقة، ولم تكن مدرجة بها من قبل، مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

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ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التى أولوه إياها لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.