شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موعد انتخابات الجبلاية ويؤكد: اللجنة الخماسية تستعد لتسليم المفاتيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير السيناريوهات التى تنتظر اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة عقب رحيل اللجنة الخماسية بنهاية الشهر الجارى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم، "اللجنة الخماسية تستعد لتسليم مفاتيح اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر، وهناك ثلاثة سيناريوهات، الأول أن يدير وليد العطار اتحاد الكرة وهذا مستبعد، والثانى أن تأتى لجنة جديدة تدير الجبلاية، وهذا أيضاً أمر ليس قريبا".

وأضاف شوبير، "السيناريو الثالث إجراء انتخابات فى ديسمبر المقبل، الفيفا ليس أقوى من قانون الدولة، اتحاد الكرة الطائرة ستعقد انتخاباته فى 13 ديسمبر المقبل وتم فتح باب الترشح، وبالتالى قد تتم انتخابات اتحاد الكرة على نفس هذه الطريقة ."

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على إقامة قرعة الدورى الجديد منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتحديد الموعد الرسمى لانطلاق بطولة الدورى وانتهائه، وشروط الموسم الجديد، وأيضًا تحديد موقف فريق المصرى والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق فى الموسم المقبل وهل يستمر بلعب مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية أمام ملعب آخر وهو ما سيتم حسمه فى قرعة الدوري.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار كاف بشأن تعديل مواعيد القيد الأفريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الأفريقى.

وينتظر اتحاد الكرة المصرى، خطاب نظيره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن القيد الأفريقى وقائمة الفريق المتأهلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعدما تم تحديد يوم 27 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والمتأهل من الزمالك والرجاء المغربى، فى المباراة التى ستقام بينهما يوم 4 نوفمر على استاد القاهرة الدولى.