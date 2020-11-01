شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يصف الجوكر بنموذج الإخلاص والعزيمة ويؤكد: درس للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحى نجم الأهلى نموذج للإخلاص والعزيمة واللعب بشرف، وكتب الصقر عبر حسابه على تويتر، "تغضب من رحيله أو كنت تتمنى بقاءه يبقى أحمد فتحى نموذج للإخلاص والروح والعزيمة والرجولة والاحترافية واللعب بشرف للثانية الأخيرة.. باختصار فتحى الدرس المستفاد لسنوات وسنوات للأجيال قادمة."

وتلقى أحمد فتحى تحية خاصة من لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدو فى مدرجات ملعب "الأوهلى والسلام" خلال خروجه فى أخر دقيقة من مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الاهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

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وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.