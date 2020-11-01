شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف الفارق بين فايلر وموسيمانى ودور أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالنادى الأهلى، أن كيان القلعة الحمراء هو سر تفوق فايلر وموسيمانى، وخلطة النجاح توجد دائماً فى التتش. وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أهنئ جمهور الأهلى على أطول بطولة فى تاريخ الكرة المصرية، ويجب ألا نبخس حق فايلر فى هذا الإنجاز، بدأنا بشكل جيد مع فايلر وتعرضنا لهزة بعد كورونا مثل أغلب فرق العالم، ولكن رجعنا وأنهينا بشكل جيد مع موسيمانى".

وأضاف سامى قمصان، "دفعنا بأحمد فتحى فى مركز غير مركزه لأننا تدربنا طوال الأسبوع الماضى على طريقة معينة بعد قرارنا بإراحة الأساسيين استعداداً لنهائى أفريقيا، ولكن بعد قرار التأجيل لم نستطع تغيير الخطة وقررنا لعب المباراة دون تغيير، وكالعادة تألق فتحى ولعب بروح قتالية مثل كل رحلته مع القلعة الحمراء حتى لحظة الختام".

وعن الفارق بين فايلر وموسيمانى قال سامى قمصان، "كل مدرب وله طريقته فايلر عمل معنا مباريات مهمة وغير شكل الفريق وحققنا انتصارات مهمة بأهداف كثيرة على بعض فرق الدوري وفوزنا على صن دوانز ووصل للدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية وجاء موسيمانى الذى يهتم كثيراً بالعوامل النفسية والحديث مع اللاعبين، والأهم فهو مدرب يعرف قيمة الأهلى جيداً وقدمنا لقاءات ممتعة للجمهور، سواء محلياً أو أفريقيا، ولكن تبقى كلمة السر فى كيان الأهلى هو خلطة النجاح لأى مدرب، منظومة لا تقبل سوى بالبطولات ولا تعرف سوى لغة الانتصارات ".

وتابع قمصان، "منح الفرصة لبعض البدلاء والناشئين وعلى رأسهم محمد فخرى والعربى بدر وشادى رضوان ومن قبلهم مصطفى شوبير توجه جيد للغاية من موسيمانى ومهم فى هذا التوقيت من عمر المنافسات المحلية والافريقية" .

وأضاف سامى قمصان، "حصدت لقب الدورى خمس مرات كلاعب واثنتين كمدرب مع الأهلى، وأشكر الدولة على قرار عودة مسابقة الدوري بعد أزمة كورونا، كان قرارا موفقا للغاية وكانت ثماره الصعود لنهائى أفريقيا، أتذكر أن فايلر كان خايف جدا من إلغاء الدوري خاصة أن الفريق تعب هذا الموسم وبالأمس أرسل لنا تهنئة على الفوز بالدوري".

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وعن الفترة المقبلة قال سامى قمصان، "ديانج وبادجى وأجاى من حقهم يسافروا يشوفوا أهلهم، ومعلول وجيرالدو هيكونوا مع منتخبات بلادهم، سيد عبد الحفيظ اجتمع مع اللاعبين المحترفين بحضور موسيمانى وقالهم لازم تكونوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية خوفاً من كورونا حتى نواصل الاستعداد بنجاح للمباراة النهائية لدورى الأبطال، حصلنا على إجازة يومين وسنجتمع بعدها لاتخاذ قرار بلعب مباريات ودية أو دخول معسكر لتجهيز اللاعبين غير الدوليين، سنصل للقرار المناسب بإذن الله "

وعن المعارين قال سامى قمصان، "الملف كله فى يد موسيمانى ولكن ضيق الوقت وكثرة المباريات تسبب فى إعلان القرار النهائى، وبنهاية الموسم سوف نعلن القرار النهائى فى هذا الشأن".

وأضاف سامى قمصان، "أفضل لعب مباراة بكأس مصر خاصة أنه متبقى 27 يوما على النهائى بدلا من لعب مباريات ودية".

وواصل الأهلى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.