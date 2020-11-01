شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط فى الأهلى توصي بإعارة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بإعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في الموسم الجديد، خاصة في ظل عدم مشاركته طوال الموسم الجاري سواء مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، ومن بعده مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي بسبب عدم وصول اللاعب للفورمة البدنية والفنية المطلوبة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن فرصة صالح جمعة في المشاركة ستزداد صعوبة في الموسم الجديد، في ظل ارتفاع مستوى محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي، فضلاً عن اتخاذ قرار بعودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري، وكذلك عودة محمد شريف الذي يُجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، فضلاً عن وجود نيه في التعاقد مع مهاجم أجنبي يُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم.

وطلبت لجنة التخطيط من موسيماني حسم مصير صالح جمعة خاصة وأن للأخير الرأي النهائي في ملف الإبقاء عليه من عدمه، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، ويسعى مسولو النادي لحسم هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب منها للنادي واللاعب لكن بعد قرار موسيماني.