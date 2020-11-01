شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل لـ مؤمن زكريا: ربنا كرمك بزوجة أصيلة.. وفرحتك أحسن لقطة فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رسالة لمؤمن زكريا نجم الأهلى بعد حضور احتفالية تتويج القلعة الحمراء بدرع الدورى، وكتب فضل عبر حسابه على إنستجرام، "أحسن لقطة فى الدنيا لفرحة مؤمن زكريا وهو مؤمن بقدره.. ربنا كرمه بزوجة صالحة واصيلة.. مبروك للنادى الأهلي وجماهيره وربنا يشفيك يا حبيبى ويثبتكم على هذا الابتلاء ويحفظ ابنك ويبارك لك فى مراتك ويجعلكم قرة أعين بعض".

من ناحية أخرى، قرر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا لاعب النادى الأهلي للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما أثناء تسليم درع الدورى للنادي الأهلي عقب مباراته الأخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين.

كما يناقش حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبي الأهلي فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده.

وشهدت مراسم تسليم درع الدوري مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب في المنطقة المخصصة لمسؤولي الجبلاية والأهلي ، ما دفع محمد فضل لمطالبة كهربا بالتواجد في منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين .

Advertisements

ويلتقي منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات أمم أفريقيا.