رسميًا.. الزناتي يعلن استقالته من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020.

وكتب الزناتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تزامناً مع انتهاء الموسم، اتقدم بإستقالتي من ادارة المسابقات التي شرُفت بالعمل فيها."

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وأضاف: "أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، ولم أحيد يوماً عمَّا أراه حقاً وعدلاً."

وتابع: "أتوجه بالشكر لكل من ساعدني وساندني - وهم كُثَّر - وأتمنى للجميع التوفيق فيما هو قادم."

من جانبه، قال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن الزناتي قبل تقديم استقالته، وضع تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.