مواعيد مباريات الأحد.. قمة يونايتد وآرسنال.. وعودة رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي تأتي أبرزها قمة الجولة في الدوري الإنجليزي التي تجمع بين مانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بمواجهة سبيزيا كالتشو، بعد تعافيه من فيروس كورونا. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الدوري الإنجليزي: 14:00.. أستون فيلا وساوثهامبتون.. بي إن سبورتس 2. 16:00.. نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.. بي إن سبورتس 2. 18:30.. مانشستر يونايتد وآرسنال.. بي إن سبورتس 1. 21:15.. توتنهام هوتسبر وبرايتون.. بي إن سبورتس 2. الدوري الإسباني: 15:00.. ريال بيتيس وإلتشي.. بي إن سبورتس 3. 17:00.. سيلتا فيجو وريال سوسييداد.. بي إن سبورتس 3. 19:30.. غرناطة وليفانتي.. بي إن سبورتس 3. Advertisements 22:00.. فالنسيا وخيتافي.. بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي: 13:30.. أودينيزي وميلان.. بي إن سبورتس 4. 16:00.. سبيزيا كالتشو ويوفنتوس.. بي إن سبورتس 1. 16:00.. تورينو ولاتسيو.. بي إن سبورتس 5. 19:00.. نابولي وساسولو.. بي إن سبورتس 5. 19:00.. روما وفيرونتينا.. بي إن سبورتس 4. 21:45.. سامبدوريا وجنوى.. بي إن سبورتس 4. لمتابعة مواعيد ونتائج المباريات.. اضغط هنا

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