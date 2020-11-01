مستند.. تعرّف على عقوبة كهربا في لائحة الانضباط بعد مشادته مع محمد فضل

تنشر "الوفد"، نص لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والعقوبة المتوقعة على محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعد مشادته مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

تنص المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة"، على التالي:

"الإهانة، أو الإساءة، أو التهديد لأي من الاتحاد، أو المجلس، أو الجهة المنظمة، أو المسئولين،

أو عناصر اللعبة، سواء في الملعب أو خارجه".

يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

الإيقاف

الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الإضرار إن وجدت

الشطب

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تغريمه ما تم إتلافه

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة من دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات



وينوي محمد فضل تقديم مذكرة للجنة الانضباط ضد كهربا بعدما دخل في مشادة معه خلال مراسم تسليم درع الدوري إلى الأهلي، بعد لقاء الفريق أمام طلائع الجيش أمس في ختام الدوري حيث فاز الأحمر 3/ 0.

تسبب هذا الموقف في أزمة لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي يفكر جديًا في استبعاد اللاعب من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر استعدادًا لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.