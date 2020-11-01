منتخب الصالات يؤدي تدريبه الأول بالإمارات

أدى منتخب مصر لكرة الصالات مرانه الأول بمعسكره بالإمارات استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي ٣ و٥ نوفمبر في إطار الاستعداد لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.

كانت بعثة المنتخب خضعت لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا

المستجد فور وصولهم لمدينة دبي يوم الخميس الماضي، وجاءت نتيجتها سلبية، حيث خضعت البعثة للحجر في فندق الإقامة أمس الجمعة حتى ظهور نتيجة المسحة.يترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية، ويقود المنتخب المصري، هشام صالح، المدير الفني، ونادر رشاد، المدرب العام، وأيمن راغب، مدرب حراس المرمى، ونواف الوجيه، المدير الإداري، والدكتور عادل الحداد، طبيبًا، وهاني درويش، إخصائي تأهيل، وأحمد حسن، مسئول مهمات.