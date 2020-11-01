أدى منتخب مصر لكرة الصالات مرانه الأول بمعسكره بالإمارات استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي ٣ و٥ نوفمبر في إطار الاستعداد لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.
كانت بعثة المنتخب خضعت لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا
يترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية، ويقود المنتخب المصري، هشام صالح، المدير الفني، ونادر رشاد، المدرب العام، وأيمن راغب، مدرب حراس المرمى، ونواف الوجيه، المدير الإداري، والدكتور عادل الحداد، طبيبًا، وهاني درويش، إخصائي تأهيل، وأحمد حسن، مسئول مهمات.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الصالات يؤدي تدريبه الأول بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.