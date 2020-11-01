تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وارسنال “آخر 20 سنة”

24 يناير 2000 مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال الدوري الانجليزي 1 أكتوبر 2000 ارسنال 1-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 25 فبراير 2001 مانشستر يونايتد 6-1 ارسنال الدوري الانجليزي 25 نوفمبر 2001 ارسنال 3-1 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 8 مايو 2002 مانشستر يونايتد 0-1 ارسنال الدوري الانجليزي 7 ديسمبر 2002 مانشستر يونايتد 2-0 ارسنال الدوري الانجليزي 15 فبراير 2003 مانشستر يونايتد 0-2 ارسنال كأس الاتحاد الانجليزي - دور ال16 16 أبريل 2003 ارسنال 2-2 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 10 أغسطس 2003 مانشستر يونايتد 5-4 ارسنال (ركلات جزاء بعد التعادل 1/1) الدرع الخيرية (درع الاتحاد الانجليزي) 21 سبتمبر 2003 مانشستر يونايتد 0-0 ارسنال الدوري الانجليزي 28 مارس 2004 ارسنال 1-1 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 3 أبريل 2004 ارسنال 0-1 مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الانجليزي - نصف النهائي 8 أغسطس 2004 ارسنال 3-1 مانشستر يونايتد الدرع الخيرية (درع الاتحاد الانجليزي) 24 أكتوبر 2004 مانشستر يونايتد 2-0 ارسنال الدوري الانجليزي 1 ديسمبر 2004 مانشستر يونايتد 1-0 ارسنال كأس الرابطة الانجليزية - ربع النهائي 1 فبراير 2005 ارسنال 2-4 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 21 مايو 2005 ارسنال 1-0 مانشستر يونايتد (أشواط إضافية) كأس الاتحاد الانجليزي - النهائي 3 يناير 2006 ارسنال 0-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 9 أبريل 2006 مانشستر يونايتد 2-0 ارسنال الدوري الانجليزي 17 سبتمبر 2006 مانشستر يونايتد 0-1 ارسنال الدوري الانجليزي 21 يناير 2007 ارسنال 2-1 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 3 نوفمبر 2007 ارسنال 2-2 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 16 فبراير 2008 مانشستر يونايتد 4-0 ارسنال كأس الاتحاد الانجليزي - دور ال16 13 أبريل 2008 مانشستر يونايتد 2-1 ارسنال الدوري الانجليزي 8 نوفمبر 2008 ارسنال 2-1 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 29 أبريل 2009 مانشستر يونايتد 1-0 ارسنال دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي 5 مايو 2009 ارسنال 1-3 مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي 16 مايو 2009 مانشستر يونايتد 0-0 ارسنال الدوري الانجليزي 29 أغسطس 2009 مانشستر يونايتد 2-1 ارسنال الدوري الانجليزي 31 يناير 2010 ارسنال 1-3 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 13 ديسمبر 2010 مانشستر يونايتد 1-0 ارسنال الدوري الانجليزي 12 مارس 2011 مانشستر يونايتد 2-0 ارسنال كأس الاتحاد الانجليزي - ربع النهائي 1 مايو 2011 ارسنال 1-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 28 أغسطس 2011 مانشستر يونايتد 8-2 ارسنال الدوري الانجليزي 22 يناير 2012 ارسنال 1-2 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 3 نوفمبر 2012 مانشستر يونايتد 2-1 ارسنال الدوري الانجليزي 28 أبريل 2013 ارسنال 1-1 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 10 نوفمبر 2013 مانشستر يونايتد 1-0 ارسنال الدوري الانجليزي 12 فبراير 2014 ارسنال 0-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 22 نوفمبر 2014 ارسنال 1-2 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 9 مارس 2015 مانشستر يونايتد 1-2 ارسنال كأس الاتحاد الانجليزي - ربع النهائي 17 مايو 2015 مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال الدوري الانجليزي 4 أكتوبر 2015 ارسنال 3-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 28 فبراير 2016 مانشستر يونايتد 3-2 ارسنال الدوري الانجليزي 19 نوفمبر 2016 مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال الدوري الانجليزي 7 مايو 2017 ارسنال 2-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 2 ديسمبر 2017 ارسنال 1-3 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 29 أبريل 2018 مانشستر يونايتد 2-1 ارسنال الدوري الانجليزي 5 ديسمبر 2018 مانشستر يونايتد 2-2 ارسنال الدوري الانجليزي 25 يناير 2019 ارسنال 1-3 مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الانجليزي - دور ال32 10 مارس 2019 ارسنال 2-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي 30 سبتمبر 2019 مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال الدوري الانجليزي 1 يناير 2020 ارسنال 2-0 مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي

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كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وارسنال “آخر 20 سنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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