شكرا لقرائتكم أحمد حسن يصف الجوكر بنموذج الاخلاص والعزيمة ويؤكد: درس مستفاد للأجيال القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد حسن كابتن منتخب مصر الاسبق أن أحمد فتحى نجم الاهلى يعد نموذج للإخلاص والعزيمة واللعب بشرف ، وكتب الصقر عبر حسابه على تويتر :"تغضب من رحيله أو كنت تتمنى بقاءه يبقى أحمد فتحي نموذج للإخلاص والروح والعزيمة والرجولة والاحترافية واللعب بشرف للثانية الأخيرة.. باختصار فتحي الدرس المستفاد لسنوات وسنوات للأجيال قادمة"

وتلقى أحمد فتحى تحية خاصة من لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدو فى مدرجات ملعب "الأوهلى والسلام" خلال خروجه فى أخر دقيقة من مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

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وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.